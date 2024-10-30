https://sputniknews.jp/20241030/15000-19264560.html
金価格、初の1万5000円台 円安や中東情勢で
金価格、初の1万5000円台 円安や中東情勢で
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国内金価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格は30日、1グラム＝1万5104円となり、過去最高値を記録した。 2024年10月30日, Sputnik 日本
2024-10-30T16:37+0900
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中東情勢の緊張の高まりで、安全資産の金が買われている。また、円安も影響。一般的に金の国際取引はドルベースであるため、円安になると円建てでの価格が上がりやすいとされる。 30日、円相場は1ドル＝153円台前半で推移している。
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金価格、初の1万5000円台 円安や中東情勢で
国内金価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格は30日、1グラム＝1万5104円となり、過去最高値を記録した。
中東情勢の緊張の高まりで、安全資産の金が買われている。
また、円安も影響。一般的に金の国際取引はドルベースであるため、円安になると円建てでの価格が上がりやすいとされる。
30日、円相場は1ドル＝153円台前半で推移している。