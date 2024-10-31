https://sputniknews.jp/20241031/19266291.html

日銀、政策金利維持

日銀、政策金利維持

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日銀は31日、金融政策決定会合で、政策金利である無担保コールレート翌日物金利の誘導目標を、現在の0.25%に据え置くと発表した。 2024年10月31日, Sputnik 日本

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国内では衆院選で自民党が大敗し、政治や経済政策の先行きが不透明なほか、米国でも大統領選を控えているなど、不確定要素が多くひとまず様子見になったとみられる。このあと、午後3時半ごろから植田和男総裁が会見を開き、金利維持の理由や今後の見通しなどについて説明する。

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