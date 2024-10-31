https://sputniknews.jp/20241031/19266291.html
日銀、政策金利維持
日銀、政策金利維持
Sputnik 日本
日銀は31日、金融政策決定会合で、政策金利である無担保コールレート翌日物金利の誘導目標を、現在の0.25%に据え置くと発表した。 2024年10月31日, Sputnik 日本
2024-10-31T13:39+0900
2024-10-31T13:39+0900
2024-10-31T13:39+0900
経済
国内
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/01/18079962_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_0bef3023f896cf1eb3db4e9235a21486.jpg
国内では衆院選で自民党が大敗し、政治や経済政策の先行きが不透明なほか、米国でも大統領選を控えているなど、不確定要素が多くひとまず様子見になったとみられる。このあと、午後3時半ごろから植田和男総裁が会見を開き、金利維持の理由や今後の見通しなどについて説明する。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/01/18079962_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0f3bda83f7c99800d99e2b38494e95e.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
経済, 国内
日銀、政策金利維持
日銀は31日、金融政策決定会合で、政策金利である無担保コールレート翌日物金利の誘導目標を、現在の0.25%に据え置くと発表した。
国内では衆院選で自民党が大敗し、政治や経済政策の先行きが不透明なほか、米国でも大統領選を控えているなど、不確定要素が多くひとまず様子見になったとみられる。
このあと、午後3時半ごろから植田和男総裁が会見を開き、金利維持の理由や今後の見通しなどについて説明する。