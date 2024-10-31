西側の動き、NATO派兵を正当化するための見世物＝露国連大使

「今日我々の眼の前で行われている見世物は、ウクライナの独裁者を存続させるためにNATO軍を派遣するという西側自らの決定を『遡って』正当化する試みだ。NATOの軍人や専門家がウクライナで活動している事実は、いかなる変装をして、どんな伝説を考えようとも隠せない」