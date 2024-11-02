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特別軍事作戦 11月2日の概要　露国防省
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ロシア軍はドネツク人民共和国のクラホフカ居住区とハリコフ州のペルショトラブネボエ村を解放した。 2024年11月2日, Sputnik 日本
2024-11-02T23:02+0900
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ウクライナ軍の過去24時間の損失は、最大で2045人に上る。ロシアの対空防衛システムは、過去24時間で米製ミサイル「エイタクムス」4発、仏製の誘導爆弾「ハンマー」3発、ドローン50機を撃墜した。
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特別軍事作戦 11月2日の概要　露国防省

2024年11月2日, 23:02
特別軍事作戦 11月2日の概要　露国防省
特別軍事作戦 11月2日の概要　露国防省 - Sputnik 日本, 1920, 02.11.2024
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ロシア軍はドネツク人民共和国のクラホフカ居住区とハリコフ州のペルショトラブネボエ村を解放した。
ウクライナ軍の過去24時間の損失は、最大で2045人に上る。
ロシアの対空防衛システムは、過去24時間で米製ミサイル「エイタクムス」4発、仏製の誘導爆弾「ハンマー」3発、ドローン50機を撃墜した。
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