露軍「ザーパド」隊（西方面隊）は、過去24時間でウクライナ軍の拠点43カ所を奪取。砲撃拠点9カ所、衛星通信スターリンクの基地2カ所、無人機操縦拠点8カ所を破壊した。 露軍「ザーパド」隊（西方面隊）は、過去24時間でウクライナ軍の拠点43カ所を奪取。砲撃拠点9カ所、衛星通信スターリンクの基地2カ所、無人機操縦拠点8カ所を破壊した。

「ユク」隊 （南方面隊）の守備範囲におけるウクライナ軍の過去24時間の損失は、最大で490人に上る。 「ユク」隊 （南方面隊）の守備範囲におけるウクライナ軍の過去24時間の損失は、最大で490人に上る。

「ボストーク」隊 （東方面隊）は、仏製自走榴弾砲カエサルを破壊。同隊が対峙するウクライナ軍部隊の過去24時間の損失は、最大で110人に上る。 「ボストーク」隊 （東方面隊）は、仏製自走榴弾砲カエサルを破壊。同隊が対峙するウクライナ軍部隊の過去24時間の損失は、最大で110人に上る。