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特別軍事作戦 11月04日の概要 露国防省
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特別軍事作戦 11月04日の概要 露国防省
2024年11月4日, 22:18
特別軍事作戦 11月04日の概要 露国防省
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露軍「ザーパド」隊（西方面隊）は、過去24時間でウクライナ軍の拠点43カ所を奪取。砲撃拠点9カ所、衛星通信スターリンクの基地2カ所、無人機操縦拠点8カ所を破壊した。
「ユク」隊 （南方面隊）の守備範囲におけるウクライナ軍の過去24時間の損失は、最大で490人に上る。
「ボストーク」隊 （東方面隊）は、仏製自走榴弾砲カエサルを破壊。同隊が対峙するウクライナ軍部隊の過去24時間の損失は、最大で110人に上る。
「セーベル」隊（北方面隊）はハリコフ方面でウクライナ兵25人以上を撃破した。
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