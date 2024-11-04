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JAXA、H3ロケット打ち上げ成功　軍事衛星搭載
JAXA、H3ロケット打ち上げ成功　軍事衛星搭載
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JAXAは4日午後3時48分、鹿児島県の種子島宇宙センターからH3ロケット4号機を打ち上げた。 2024年11月4日, Sputnik 日本
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打ち上げ後、陸海空自衛隊の迅速な情報共有を可能とするための防衛省の通信衛星「きらめき3号」を分離した。打ち上げは成功し、管制室では喜びに溢れる職員らの姿もみられた。H3ロケット打ち上げの様子を、飛行中のANA機内から捉えたとする映像が投稿された。「すごいタイミング」「ちょっと怖いくらい」と話題に。
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JAXA、H3ロケット打ち上げ成功　軍事衛星搭載

2024年11月4日, 16:47 (更新: 2024年11月4日, 18:09)
© Screenshot/JAXAH3ロケット打ち上げ
H3ロケット打ち上げ - Sputnik 日本, 1920, 04.11.2024
© Screenshot/JAXA
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JAXAは4日午後3時48分、鹿児島県の種子島宇宙センターからH3ロケット4号機を打ち上げた。
打ち上げ後、陸海空自衛隊の迅速な情報共有を可能とするための防衛省の通信衛星「きらめき3号」を分離した。打ち上げは成功し、管制室では喜びに溢れる職員らの姿もみられた。
H3ロケット打ち上げの様子を、飛行中のANA機内から捉えたとする映像が投稿された。「すごいタイミング」「ちょっと怖いくらい」と話題に。
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