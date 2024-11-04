JAXA、H3ロケット打ち上げ成功 軍事衛星搭載
2024年11月4日, 16:47 (更新: 2024年11月4日, 18:09)
© Screenshot/JAXAH3ロケット打ち上げ
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JAXAは4日午後3時48分、鹿児島県の種子島宇宙センターからH3ロケット4号機を打ち上げた。
【JAXA、H3ロケット打ち上げ 軍事衛星搭載】— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) November 4, 2024
🇯🇵 JAXAは4日午後3時48分、鹿児島県の種子島宇宙センターからH3ロケット4号機を打ち上げた。陸海空自衛隊の迅速な情報共有を可能とするための防衛省の通信衛星「きらめき3号」も搭載されている。
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打ち上げ後、陸海空自衛隊の迅速な情報共有を可能とするための防衛省の通信衛星「きらめき3号」を分離した。打ち上げは成功し、管制室では喜びに溢れる職員らの姿もみられた。
【JAXA、軍事衛星分離に成功】— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) November 4, 2024
JAXAは4日、#H3ロケット で打ち上げた防衛省・自衛隊のXバンド防衛通信衛星「きらめき3号」を分離した。打ち上げは成功し、管制室では喜びに溢れる職員らの姿もみられた。#ナイス設備
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H3ロケット打ち上げの様子を、飛行中のANA機内から捉えたとする映像が投稿された。「すごいタイミング」「ちょっと怖いくらい」と話題に。
【H3ロケット打ち上げ 機内からはこう見える】— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) November 4, 2024
✈️ 防衛省のXバンド防衛通信衛星「きらめき3号」を無事に軌道上に送り届けたJAXA・H3ロケット打ち上げの様子を、飛行中のANA機内から捉えたとする映像が投稿された。「すごいタイミング」「ちょっと怖いくらい」と話題に。pic.twitter.com/uTgmSV91v6 https://t.co/zksY5DyaoT