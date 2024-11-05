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NATO、ロシアに隣接のフィンランドで砲火演習
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北欧フィンランドのラップランド地方で4日、砲兵演習「ライトニング・ストライク24」が始まった。NATOが欧州で行う演習シリーズ「ダイナミック・フロント25」の一環で、28日まで。 2024年11月5日, Sputnik 日本
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目的はNATO北方の防衛能力をデモンストレーションすることとしており、ロシアと国境を接するフィンランドで実施することで対露武力誇示を狙ったものとみられる。ダイナミック・フロント25は、フィンランド、エストニア、デンマーク、ルーマニア、ポーランドのNATO加盟5カ国で、米国主導のもと28カ国の将兵が参加して行われる。これまでにロシア国家安全保障会議のアレクセイ・シェフツォフ副書記は、「NATO諸国の軍事的活発化は、西側諸国の攻撃的意図を証明している」と指摘した。
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NATO、ロシアに隣接のフィンランドで砲火演習

2024年11月5日, 03:11
© AP Photo / Czarek Sokolowskiフィンランド兵
フィンランド兵 - Sputnik 日本, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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北欧フィンランドのラップランド地方で4日、砲兵演習「ライトニング・ストライク24」が始まった。NATOが欧州で行う演習シリーズ「ダイナミック・フロント25」の一環で、28日まで。
目的はNATO北方の防衛能力をデモンストレーションすることとしており、ロシアと国境を接するフィンランドで実施することで対露武力誇示を狙ったものとみられる。
ダイナミック・フロント25は、フィンランド、エストニア、デンマーク、ルーマニア、ポーランドのNATO加盟5カ国で、米国主導のもと28カ国の将兵が参加して行われる。
これまでにロシア国家安全保障会議のアレクセイ・シェフツォフ副書記は、「NATO諸国の軍事的活発化は、西側諸国の攻撃的意図を証明している」と指摘した。
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