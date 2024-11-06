https://sputniknews.jp/20241106/800-19287398.html
トランプ氏優勢情報で円安加速、日経平均は800円超値上がり
トランプ氏優勢情報で円安加速、日経平均は800円超値上がり
Sputnik 日本
前日のニューヨーク市場で1ドル＝151円台だった円相場は、激戦州におけるトランプ氏の優勢が報じられると、一時1ドル＝153円台後半まで円安が加速した。 2024年11月6日, Sputnik 日本
2024-11-06T12:31+0900
2024-11-06T12:31+0900
2024-11-06T13:09+0900
ドナルド・トランプ
米国
経済
国際
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/1f/18905024_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc825fcd2a5dcc73c30afea5663310e0.jpg
トランプ氏が掲げる関税の強化や減税策などはインフレ圧力を強めるとみられ、金利の上昇を意識したドル買いが加速している。 日経平均株価は米株の上昇や円安が進行したことなどから、800円以上値上がりしている。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/1f/18905024_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_e81cfca9e27a7ffdf92e0a4a2ed2dbb0.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ドナルド・トランプ, 米国, 経済, 国際
トランプ氏優勢情報で円安加速、日経平均は800円超値上がり
2024年11月6日, 12:31 (更新: 2024年11月6日, 13:09)
前日のニューヨーク市場で1ドル＝151円台だった円相場は、激戦州におけるトランプ氏の優勢が報じられると、一時1ドル＝153円台後半まで円安が加速した。
トランプ氏が掲げる関税の強化や減税策などはインフレ圧力を強めるとみられ、金利の上昇を意識したドル買いが加速している。
日経平均株価は米株の上昇や円安が進行したことなどから、800円以上値上がりしている。