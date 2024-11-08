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バイデン政権が退陣前に最後の大盤振る舞い、ウクライナに60億ドルの軍事支援を計画
バイデン政権が退陣前に最後の大盤振る舞い、ウクライナに60億ドルの軍事支援を計画
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バイデン政権はトランプ政権への移行前にウクライナ予算を全て使い切る計画を立てている。米国防総省報道官がSNSへの投稿で明かした。 2024年11月8日, Sputnik 日本
2024-11-08T10:58+0900
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連邦議会が承認したウクライナ支援予算は60億ドル（9200億円）残っており、トランプ政権が誕生する2025年1月までに予算消化をバイデン政権は目指している。米議会の会計年度は10月から翌年9月末までとなっている。そのため、ウクライナへの軍事支援は2024年冬がピークになる模様。
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バイデン政権が退陣前に最後の大盤振る舞い、ウクライナに60億ドルの軍事支援を計画
2024年11月8日, 10:58 (更新: 2024年11月8日, 11:05)
バイデン政権はトランプ政権への移行前にウクライナ予算を全て使い切る計画を立てている。米国防総省報道官がSNSへの投稿で明かした。
連邦議会が承認したウクライナ支援予算は60億ドル（9200億円）残っており、トランプ政権が誕生する2025年1月までに予算消化をバイデン政権は目指している。
米議会の会計年度は10月から翌年9月末までとなっている。そのため、ウクライナへの軍事支援は2024年冬がピークになる模様。