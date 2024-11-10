https://sputniknews.jp/20241110/19297328.html
石破首相が政治資金規正法を年内再改正へ、監視機関創設・政策活動費の廃止にも意欲
石破首相が政治資金規正法を年内再改正へ、監視機関創設・政策活動費の廃止にも意欲
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石破首相は政治資金を監視する第三者機関を年度中に創設する考えで、年内に召集される臨時国会に政治資金規正法の再改正案を提出する。読売新聞が報じた。 2024年11月10日, Sputnik 日本
2024-11-10T10:40+0900
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2024-11-10T14:02+0900
政治
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規正法は先の通常国会で改正されたが、第三者機関の設置は、規正法の付則に「検討事項」として盛り込まれるにとどまっていた。 首相は、政党が議員個人に支給する「政策活動費（政活費）」の廃止や、党所属議員に規正法違反などがあった場合に政党交付金を減額する仕組みの創設などにも意欲を示している。
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石破首相が政治資金規正法を年内再改正へ、監視機関創設・政策活動費の廃止にも意欲
2024年11月10日, 10:40 (更新: 2024年11月10日, 14:02)
石破首相は政治資金を監視する第三者機関を年度中に創設する考えで、年内に召集される臨時国会に政治資金規正法の再改正案を提出する。読売新聞が報じた。
規正法は先の通常国会で改正されたが、第三者機関の設置は、規正法の付則に「検討事項」として盛り込まれるにとどまっていた。
首相は、政党が議員個人に支給する「政策活動費（政活費）」の廃止や、党所属議員に規正法違反などがあった場合に政党交付金を減額する仕組みの創設などにも意欲を示している。