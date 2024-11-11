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制裁でロシア軍の猛攻は止められなかった＝米大統領補佐官
制裁でロシア軍の猛攻は止められなかった＝米大統領補佐官
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西側の制裁でロシア軍の行動を止めることはできなかったが、バイデン政権の退陣までに米国は可能な限りの軍事支援をウクライナに届ける。ホワイトハウスのサリバン補佐官がメディアの取材で表明した。 2024年11月11日, Sputnik 日本
2024-11-11T09:41+0900
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バイデン政権は残る60億ドルの支援をウクライナに届けるため、全力を尽くすとしている。バイデン氏は2025年1月20に退陣し、トランプ政権へと権力を移行させる。
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制裁でロシア軍の猛攻は止められなかった＝米大統領補佐官
2024年11月11日, 09:41 (更新: 2024年11月11日, 12:14)
西側の制裁でロシア軍の行動を止めることはできなかったが、バイデン政権の退陣までに米国は可能な限りの軍事支援をウクライナに届ける。ホワイトハウスのサリバン補佐官がメディアの取材で表明した。
バイデン政権は残る60億ドルの支援をウクライナに届けるため、全力を尽くすとしている。バイデン氏は2025年1月20に退陣し、トランプ政権へと権力を移行させる。