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石破茂氏、首相に選出　衆院、84票無効に
石破茂氏、首相に選出　衆院、84票無効に
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特別国会が召集された11日、衆議院本会議・首相指名選挙の決選投票で、自民党の石破茂総裁が第103代首相に選出された。参議院でも、石破氏が選ばれた。 2024年11月11日, Sputnik 日本
2024-11-11T16:26+0900
2024-11-11T20:17+0900
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10月の衆院選で与党が過半数割れした衆議院では、第1回投票では過半数を超えた候補がおらず、石破氏と最大野党・立憲民主党の野田佳彦代表の決選投票になった。決選投票では石破氏が221票、野田氏が160票を得た。2人以外の名を書くなどした84票は無効票となった。
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石破茂氏、首相に選出　衆院、84票無効に

2024年11月11日, 16:26 (更新: 2024年11月11日, 20:17)
© 写真 : 首相官邸公式X石破首相
石破首相 - Sputnik 日本, 1920, 11.11.2024
© 写真 : 首相官邸公式X
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特別国会が召集された11日、衆議院本会議・首相指名選挙の決選投票で、自民党の石破茂総裁が第103代首相に選出された。参議院でも、石破氏が選ばれた。
10月の衆院選で与党が過半数割れした衆議院では、第1回投票では過半数を超えた候補がおらず、石破氏と最大野党・立憲民主党の野田佳彦代表の決選投票になった。
決選投票では石破氏が221票、野田氏が160票を得た。2人以外の名を書くなどした84票は無効票となった。
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