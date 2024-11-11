https://sputniknews.jp/20241111/84-19301876.html

石破茂氏、首相に選出 衆院、84票無効に

石破茂氏、首相に選出 衆院、84票無効に

Sputnik 日本

特別国会が召集された11日、衆議院本会議・首相指名選挙の決選投票で、自民党の石破茂総裁が第103代首相に選出された。参議院でも、石破氏が選ばれた。 2024年11月11日, Sputnik 日本

2024-11-11T16:26+0900

2024-11-11T16:26+0900

2024-11-11T20:17+0900

政治

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0b/0b/19301935_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6a990334fdeb5c5760f708552fe6188a.jpg

10月の衆院選で与党が過半数割れした衆議院では、第1回投票では過半数を超えた候補がおらず、石破氏と最大野党・立憲民主党の野田佳彦代表の決選投票になった。決選投票では石破氏が221票、野田氏が160票を得た。2人以外の名を書くなどした84票は無効票となった。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

政治