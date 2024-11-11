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【図説】サミット開幕 数字で見るAPEC
【図説】サミット開幕 数字で見るAPEC
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10日から16日の日程で、ペルーの首都リマではアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が開催されている。APECは今年設立35周年を迎え、現在は世界の貿易や購買力平価（PPP）GDPで大きな割合を占める主要な経済圏を結集する。スプートニクは加盟国の経済的影響力をインフォグラフィックでまとめた。 2024年11月11日, Sputnik 日本
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10日から16日の日程で、ペルーの首都リマではアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が開催されている。APECは今年設立35周年を迎え、現在は世界の貿易や購買力平価（PPP）GDPで大きな割合を占める主要な経済圏を結集する。スプートニクは加盟国の経済的影響力をインフォグラフィックでまとめた。