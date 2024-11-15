https://sputniknews.jp/20241115/19315853.html
金正恩氏、自爆ドローンをテスト
金正恩氏、自爆ドローンをテスト
Sputnik 日本
北朝鮮の最高指導者、金正恩総書記は、自爆攻撃型無人機（ドローン）の性能試験を視察した。国営朝鮮中央通信が伝えた。軍事機密のためか、公開された写真にはモザイクがかかっている。 2024年11月15日, Sputnik 日本
2024-11-15T21:11+0900
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金正恩氏、自爆ドローンをテスト
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北朝鮮の最高指導者、金正恩総書記は、自爆攻撃型無人機（ドローン）の性能試験を視察した。国営朝鮮中央通信が伝えた。軍事機密のためか、公開された写真にはモザイクがかかっている。