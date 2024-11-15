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【図説】第2次トランプ政権の顔ぶれ
【図説】第2次トランプ政権の顔ぶれ
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米国のトランプ次期大統領による新政権の人事が続々と明らかになっている。スプートニクは、トランプ氏がこれまでに指名した人物とその経歴をインフォグラフィックでまとめた。 2024年11月15日, Sputnik 日本
2024-11-15T19:24+0900
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【図説】第2次トランプ政権の顔ぶれ

2024年11月15日, 19:24
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米国のトランプ次期大統領による新政権の人事が続々と明らかになっている。スプートニクは、トランプ氏がこれまでに指名した人物とその経歴をインフォグラフィックでまとめた。
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