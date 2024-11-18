日本
https://sputniknews.jp/20241118/19323987.html
露クルスク州でロシア軍が宇軍を封鎖　今もなお、掃討と殲滅
露クルスク州でロシア軍が宇軍を封鎖　今もなお、掃討と殲滅
Sputnik 日本
ロシア軍「セーヴェル」（北方面）隊は露クルスク州オリゴフスカヤ・ローシャ付近でウクライナ軍部隊を封鎖した。ロシア国防省が発表した。 2024年11月18日, Sputnik 日本
2024-11-18T01:39+0900
2024-11-18T01:39+0900
ロシア軍
ロシア国防省
ウクライナ
ロシア
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0b/12/19324052_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f7bea7d693bd91496cc492aeffab9d66.jpg
露国防省の発表によれば、ウクライナ軍は15～20人の班に分かれ、クルスク州の激戦地を突破し、抜け出そうと試みたが、結果的に80人以上のウクライナ兵が殲滅され、24人は捕虜にとられた。露国防省は、一帯の掃討と敵の殲滅は未だに続けられていると発表している。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0b/12/19324052_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_140502dd9672bec06903eaec0b67b5b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ロシア軍, ロシア国防省, ウクライナ, ロシア
ロシア軍, ロシア国防省, ウクライナ, ロシア

露クルスク州でロシア軍が宇軍を封鎖　今もなお、掃討と殲滅

2024年11月18日, 01:39
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / メディアバンクへ移行露クルスク州でロシア軍が宇軍を封鎖　今もなお、掃討と殲滅
露クルスク州でロシア軍が宇軍を封鎖　今もなお、掃討と殲滅 - Sputnik 日本, 1920, 18.11.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
メディアバンクへ移行
サイン
ロシア軍「セーヴェル」（北方面）隊は露クルスク州オリゴフスカヤ・ローシャ付近でウクライナ軍部隊を封鎖した。ロシア国防省が発表した。
露国防省の発表によれば、ウクライナ軍は15～20人の班に分かれ、クルスク州の激戦地を突破し、抜け出そうと試みたが、結果的に80人以上のウクライナ兵が殲滅され、24人は捕虜にとられた。
露国防省は、一帯の掃討と敵の殲滅は未だに続けられていると発表している。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала