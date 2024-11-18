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露クルスク州でロシア軍が宇軍を封鎖 今もなお、掃討と殲滅

露クルスク州でロシア軍が宇軍を封鎖 今もなお、掃討と殲滅

Sputnik 日本

ロシア軍「セーヴェル」（北方面）隊は露クルスク州オリゴフスカヤ・ローシャ付近でウクライナ軍部隊を封鎖した。ロシア国防省が発表した。 2024年11月18日, Sputnik 日本

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露国防省の発表によれば、ウクライナ軍は15～20人の班に分かれ、クルスク州の激戦地を突破し、抜け出そうと試みたが、結果的に80人以上のウクライナ兵が殲滅され、24人は捕虜にとられた。露国防省は、一帯の掃討と敵の殲滅は未だに続けられていると発表している。

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