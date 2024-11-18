https://sputniknews.jp/20241118/g20-19327134.html
【図説】G20サミット開幕 加盟国の経済動向は
【図説】G20サミット開幕 加盟国の経済動向は
Sputnik 日本
ペルーでのアジア太平洋経済協力会議（APEC）サミットに続き、18日からブラジル・リオデジャネイロでは20カ国・地域（G20）サミットが開幕する。スプートニクは、G20加盟国の近年の経済動向を購買力平価GDPを基にインフォグラフィックで示した。 2024年11月18日, Sputnik 日本
2024-11-18T19:44+0900
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インフォグラフィック, g20, 国際, инфографика
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【図説】G20サミット開幕 加盟国の経済動向は
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ペルーでのアジア太平洋経済協力会議（APEC）サミットに続き、18日からブラジル・リオデジャネイロでは20カ国・地域（G20）サミットが開幕する。スプートニクは、G20加盟国の近年の経済動向を購買力平価GDPを基にインフォグラフィックで示した。