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戦勝80周年の公式ロゴ発表
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露大統領府は19日、来年に大祖国戦争（第2次世界大戦の独ソ戦）での勝利から80周年を迎えるのを記念し、公式ロゴを発表した。激戦地スターリングラード（現ボルゴグラード）に立つ「母なる祖国像」が描かれている。 2024年11月19日, Sputnik 日本
2024-11-19T21:28+0900
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露大統領府は19日、来年に大祖国戦争（第2次世界大戦の独ソ戦）での勝利から80周年を迎えるのを記念し、公式ロゴを発表した。激戦地スターリングラード（現ボルゴグラード）に立つ「母なる祖国像」が描かれている。