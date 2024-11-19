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石破首相、英国・カナダ首相と会談 G20サミットの傍ら
石破首相、英国・カナダ首相と会談 G20サミットの傍ら
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石破首相は現地時間18日、訪問先のブラジル・リオデジャネイロで英国のスターマー首相およびカナダのトルドー首相と会談した。 2024年11月19日, Sputnik 日本
2024-11-19T08:19+0900
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日英首脳会談日・カナダ首脳会談このほか、2つの首脳会談では、東アジア情勢や国際社会の諸課題について、日英および日カナダを含むG7で連携していく方針を確認した。石破首相は、18日にブラジル・リオデジャネイロで開幕したG20サミットに出席している。石破首相は、ブラジルやメキシコの首脳らとの会談も行う予定。
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石破首相、英国・カナダ首相と会談 G20サミットの傍ら
石破首相は現地時間18日、訪問先のブラジル・リオデジャネイロで英国のスターマー首相およびカナダのトルドー首相と会談した。
貿易や経済安全保障分野などでの協力を強化するため、外務・経済閣僚による協議枠組み、経済版「2プラス2」の新設に合意。2025年の早い時期に初会合を開く方針だという。
欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障は一体であるとの認識を共有。その上で、日英伊の3カ国で次期戦闘機の共同開発を進める「グローバル戦闘航空プログラム（GCAP）」をはじめとした二国間協力を推進していくことを固めた。
LNG生産や電気自動車（EV）に関する協力をはじめとした経済分野や安全保障面での二国間協力を進めることで一致した。
2025年はカナダがG7議長国を務めることを踏まえ、サミットの成功に向けて緊密に連携していくことを申し合わせた。
このほか、2つの首脳会談では、東アジア情勢や国際社会の諸課題について、日英および日カナダを含むG7で連携していく方針を確認した。
石破首相は、18日にブラジル・リオデジャネイロで開幕したG20サミットに出席している。石破首相は、ブラジルやメキシコの首脳らとの会談も行う予定。