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忘れられた文明が主役となる多極世界＝哲学者ドゥーギン氏
忘れられた文明が主役となる多極世界＝哲学者ドゥーギン氏
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ロシアの著名哲学者、アレクサンドル・ドゥーギン氏は20日、インド・ニューデリーで開かれたスプートニクのメディアイベントで登壇し、多極世界の特徴について述べた。 2024年11月20日, Sputnik 日本
2024-11-20T16:48+0900
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忘れられた文明が主役となる多極世界＝哲学者ドゥーギン氏
ロシアの著名哲学者、アレクサンドル・ドゥーギン氏は20日、インド・ニューデリーで開かれたスプートニクのメディアイベントで登壇し、多極世界の特徴について述べた。
「忘れられた全ての文明が再浮上し、主役となりつつある新しい時代の流れを考慮して、国際関係を再考する必要がある。これが多極化する世界の新たな特徴だ」