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宇が露領ブリャンスク州にATACMSミサイル攻撃 露対空防衛が迎撃
宇が露領ブリャンスク州にATACMSミサイル攻撃 露対空防衛が迎撃
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ウクライナ軍は19日にかけての深夜、露ブリャンスク州に対し、6発の弾道ミサイルMGM-140 ATACMSを発射した。そのうち5発はロシアの対空防衛システムによって迎撃され、1発は損傷を受けた。ロシア国防省によると、 死傷者や被害は出ていない。 2024年11月20日, Sputnik 日本
2024-11-20T04:45+0900
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ミサイルの破片はブリャンスク州の軍事施設の技術領域に落下。これにより、火災が発生したが、迅速に鎮火された。
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宇が露領ブリャンスク州にATACMSミサイル攻撃 露対空防衛が迎撃
ウクライナ軍は19日にかけての深夜、露ブリャンスク州に対し、6発の弾道ミサイルMGM-140 ATACMSを発射した。そのうち5発はロシアの対空防衛システムによって迎撃され、1発は損傷を受けた。ロシア国防省によると、 死傷者や被害は出ていない。
ミサイルの破片はブリャンスク州の軍事施設の技術領域に落下。これにより、火災が発生したが、迅速に鎮火された。
米紙ニューヨーク・タイムズは17日、情報筋の話として、米国のバイデン大統領がウクライナに対し、米製長距離ミサイル「エイタクムス（ATACMS）」による露領奥深くへの攻撃を許可したと報じた。