ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナ軍の英国製巡航ミサイル「ストーム・シャドウ」2発を迎撃した。

ロシア軍「ツェントル」（中央方面）隊の戦闘ゾーンでウクライナ軍は過去24時間で385人を超える人員を失い、11度の反攻を行ったが、いずれも撃退され、失敗に終わった。