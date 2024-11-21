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特別軍事作戦 11月21日の概要 露国防省
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2024年11月21日, Sputnik 日本
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特別軍事作戦 11月21日の概要 露国防省
2024年11月21日, 22:57
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ロシア軍はドネツク人民共和国のダリネエ村を解放した。
ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナ軍の英国製巡航ミサイル「ストーム・シャドウ」2発を迎撃した。
ロシア軍「ツェントル」（中央方面）隊の戦闘ゾーンでウクライナ軍は過去24時間で385人を超える人員を失い、11度の反攻を行ったが、いずれも撃退され、失敗に終わった。
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