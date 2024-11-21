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日中防衛・国防相会談 相互に懸念表明も対話は推進

日中防衛・国防相会談 相互に懸念表明も対話は推進

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中谷防衛相と中国の薫軍国防相の会談が21日、ラオスの首都ビエンチャンで実施された。会談は拡大東南アジア諸国連合（ASEAN）国防相会議のフィールドで成立している。日中防衛相会談は今年6月以来で、中谷氏の就任後初めて。 2024年11月21日, Sputnik 日本

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中谷防衛相の主な声明：董国防相の主な声明：前向きな動き：日中防衛、国防相会談を前にした11月19日、中国側から8月26日に中国軍機が行った日本の領空侵犯について日本の外務省、防衛省に対し説明があり、「進入する意図はなかった」、以後、再発防止に努めるとする、一歩歩み寄る姿勢が示された。なお、中谷防衛相は同日、韓国の金龍顕国防相とも会談。韓国国防省の発表では、中谷防衛相の年内の訪韓で合意した。防衛相の訪韓は2015年以来9年ぶり。

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