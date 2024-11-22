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石破内閣の資産公開 平均は岸田政権より1900万減

石破内閣の資産公開 平均は岸田政権より1900万減

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日本政府は22日、石破内閣の資産公開を行った。石破首相の資産は平均資産額7245万円の半額以下の3377万円で、調査対象の20人の中で12位だった。 2024年11月22日, Sputnik 日本

2024-11-22T22:28+0900

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今回の平均資産額7245万円は石破首相と19人の閣僚の資産から計算されている。第1次岸田内閣時の平均資産は今回より1931万円多い、9176万円だった。資産額が1億円を超えたのは林官房長官、阿部文部科学相、2億円を超えたのは斎藤国土交通相、浅尾環境相、加藤財務相。

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