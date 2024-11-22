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米原子力空母「ジョージ・ワシントン」が横須賀入港
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米海軍の横須賀基地（神奈川県）に22日、原子力空母「ジョージ・ワシントン」が配備された。2008～2015年以来、今回が2回目。 2024年11月22日, Sputnik 日本
2024-11-22T16:26+0900
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本国に帰った同型「ロナルド・レーガン」と交代での配備となる。山口県岩国基地に配備の戦闘機F35Cや輸送機CMV22オスプレイなど、約70機の航空機を艦載可能。対中国、対北朝鮮の前哨基地にあたる日本で、海洋警戒や周辺諸国をけん制する役割を果たすことになる。在日米軍は入港に際し、人文字で「久しぶり」と書かれた空母甲板の写真を公開した。
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米海軍の横須賀基地（神奈川県）に22日、原子力空母「ジョージ・ワシントン」が配備された。2008～2015年以来、今回が2回目。
本国に帰った同型「ロナルド・レーガン」と交代での配備となる。
山口県岩国基地に配備の戦闘機F35Cや輸送機CMV22オスプレイなど、約70機の航空機を艦載可能。
対中国、対北朝鮮の前哨基地にあたる日本で、海洋警戒や周辺諸国をけん制する役割を果たすことになる。
在日米軍は入港に際し、人文字で「久しぶり」と書かれた空母甲板の写真を公開した。