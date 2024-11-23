https://sputniknews.jp/20241123/19347050.html
【図説】キエフ政権による犯罪で命を落としたジャーナリスト
【図説】キエフ政権による犯罪で命を落としたジャーナリスト
Sputnik 日本
ロシア外務省は今週、ユネスコに対し、ウクライナがロシア人ジャーナリストに対して行った数々の犯罪を長年黙認していると批判した。スプートニクは、これまでに殉職したジャーナリストたちとその死因をインフォグラフィックでまとめた。 2024年11月23日, Sputnik 日本
2024-11-23T06:24+0900
2024-11-23T06:24+0900
2024-11-23T06:24+0900
インフォグラフィック
ロシア
ウクライナ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0b/17/19346527_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9119e186f10137d87700015de859a040.jpg
ウクライナ紛争以降、紛争地帯でロシア人ジャーナリストがウクライナ側の攻撃を受け死亡する事例が相次いでいる。プーチン大統領は今年6月、世界の通信社の編集長らと面会した際、ウクライナ紛争の過程で少なくともロシア人ジャーナリスト30人が死亡したと述べている。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0b/17/19346527_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2b6795d7e9f846f665fa96243169bf4a.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
インフォグラフィック, ロシア, ウクライナ, инфографика
インフォグラフィック, ロシア, ウクライナ, инфографика
【図説】キエフ政権による犯罪で命を落としたジャーナリスト
ロシア外務省は今週、ユネスコに対し、ウクライナがロシア人ジャーナリストに対して行った数々の犯罪を長年黙認していると批判した。スプートニクは、これまでに殉職したジャーナリストたちとその死因をインフォグラフィックでまとめた。
ウクライナ紛争以降、紛争地帯でロシア人ジャーナリストがウクライナ側の攻撃を受け死亡する事例が相次いでいる。
プーチン大統領は今年6月、世界の通信社の編集長らと面会した際、ウクライナ紛争の過程で少なくともロシア人ジャーナリスト30人が死亡したと述べている。