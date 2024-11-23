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【図説】キエフ政権による犯罪で命を落としたジャーナリスト

【図説】キエフ政権による犯罪で命を落としたジャーナリスト

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ロシア外務省は今週、ユネスコに対し、ウクライナがロシア人ジャーナリストに対して行った数々の犯罪を長年黙認していると批判した。スプートニクは、これまでに殉職したジャーナリストたちとその死因をインフォグラフィックでまとめた。 2024年11月23日, Sputnik 日本

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ウクライナ紛争以降、紛争地帯でロシア人ジャーナリストがウクライナ側の攻撃を受け死亡する事例が相次いでいる。プーチン大統領は今年6月、世界の通信社の編集長らと面会した際、ウクライナ紛争の過程で少なくともロシア人ジャーナリスト30人が死亡したと述べている。

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