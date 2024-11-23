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なぜ、別の見方を聞かないのか グリーンウォルド記者が露メディア封じを批判
なぜ、別の見方を聞かないのか グリーンウォルド記者が露メディア封じを批判
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スノーデン氏がCIA、NSAの密告ファイルを託した、あのグレン・グリーンウォルド記者がタッカー・カールソン記者のインタビューに答えた。 2024年11月23日, Sputnik 日本
2024-11-23T01:20+0900
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グリーンウォルド氏はウクライナ紛争開始の直後、EUが自国民がロシアの報道を見聞きしないために、RTやスプートニクを合法的に封じたやり口を批判した。
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なぜ、別の見方を聞かないのか グリーンウォルド記者が露メディア封じを批判
スノーデン氏がCIA、NSAの密告ファイルを託した、あのグレン・グリーンウォルド記者がタッカー・カールソン記者のインタビューに答えた。
グリーンウォルド氏はウクライナ紛争開始の直後、EUが自国民がロシアの報道を見聞きしないために、RTやスプートニクを合法的に封じたやり口を批判した。