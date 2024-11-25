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【図説】ロシアが実践投入 最新ミサイル「オレシュニク」について分かっていること
【図説】ロシアが実践投入 最新ミサイル「オレシュニク」について分かっていること
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ロシア軍は21日、新型の中距離極超音速弾道ミサイル「オレシュニク」をウクライナの都市ドニプロペトロフスクにある工場に向けて発射した。「オレシュニク」について現在分かっていることについて、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2024年11月25日, Sputnik 日本
2024-11-25T20:12+0900
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【図説】ロシアが実践投入 最新ミサイル「オレシュニク」について分かっていること
ロシア軍は21日、新型の中距離極超音速弾道ミサイル「オレシュニク」をウクライナの都市ドニプロペトロフスクにある工場に向けて発射した。「オレシュニク」について現在分かっていることについて、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。