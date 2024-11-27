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韓国で抗議活動、ウクライナへの派兵に反対
韓国で抗議活動、ウクライナへの派兵に反対
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韓国政府がウクライナへの派兵、及び武器供与を検討していると報じられたことを受け、NPO団体「団結と平和を目指すテジョンの連帯」が各地で抗議活動を行った。 2024年11月27日, Sputnik 日本
2024-11-27T11:19+0900
2024-11-27T13:28+0900
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既に韓国は第三国を経由してウクライナへの武器供与を行っているが、市民団体は韓国軍の直接関与を警戒している。抗議活動はテジョンのほか、ソウル、プサンでも開催された。 近くウクライナのウメロフ国防相は韓国を訪問し、軍事協力について意見を交わすと報じられている。
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韓国で抗議活動、ウクライナへの派兵に反対

2024年11月27日, 11:19 (更新: 2024年11月27日, 13:28)
© 写真韓国で抗議活動、ウクライナへの派兵に反対
韓国で抗議活動、ウクライナへの派兵に反対 - Sputnik 日本, 1920, 27.11.2024
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韓国政府がウクライナへの派兵、及び武器供与を検討していると報じられたことを受け、NPO団体「団結と平和を目指すテジョンの連帯」が各地で抗議活動を行った。
既に韓国は第三国を経由してウクライナへの武器供与を行っているが、市民団体は韓国軍の直接関与を警戒している。抗議活動はテジョンのほか、ソウル、プサンでも開催された。
近くウクライナのウメロフ国防相は韓国を訪問し、軍事協力について意見を交わすと報じられている。
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