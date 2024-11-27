https://sputniknews.jp/20241127/19358002.html
ロシア若手科学者会議が開催
ロシア若手科学者会議が開催
Sputnik 日本
27日から2日間の日程で、「ロシア若手科学者会議」が開幕した。今年の会議には、世界約40か国から7000人以上が参加。スプートニク特派員が会議の様子をお届けする。 2024年11月27日, Sputnik 日本
2024-11-27T22:12+0900
2024-11-27T22:12+0900
2024-11-27T22:12+0900
it・科学
ロシア
国際
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0b/1b/19358065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae70f93c115c9c09edc62f4732fe72aa.jpg
この会議は、プーチン大統領が発表した「科学技術の10年」の枠組みの中で開かれ、社会と国の発展における最重要課題の解決に科学技術が果たす役割を強化することを目的としている。また、先端科学と基礎科学、政府、そして実体経済部門が対話する最大のプラットフォームとしても機能し、ロシアにおける科学技術の発展の方向性を示す。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0b/1b/19358065_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_d4b85e543e7b150943bd46c9f81c9d5c.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, 国際
ロシア若手科学者会議が開催
27日から2日間の日程で、「ロシア若手科学者会議」が開幕した。今年の会議には、世界約40か国から7000人以上が参加。スプートニク特派員が会議の様子をお届けする。
この会議は、プーチン大統領が発表した「科学技術の10年」の枠組みの中で開かれ、社会と国の発展における最重要課題の解決に科学技術が果たす役割を強化することを目的としている。
また、先端科学と基礎科学、政府、そして実体経済部門が対話する最大のプラットフォームとしても機能し、ロシアにおける科学技術の発展の方向性を示す。