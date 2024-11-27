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AIにおける協力、食料安全保障への投資 などなど ロシア－ASEANフォーラムの開幕初日
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クアラルンプールで開幕のロシア－ASEAＮフォーラムの幕裏からスプートニク特派員が報道。 2024年11月27日, Sputnik 日本
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ロスコングレス基金が組織する国際ビジネスフォーラム「可能性の世界 ロシア－ASEAN」は11月26‐27日に開催。
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AIにおける協力、食料安全保障への投資 などなど ロシア－ASEANフォーラムの開幕初日

2024年11月27日, 08:35 (更新: 2024年11月27日, 13:20)
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AIにおける協力、食料安全保障への投資 などなど ロシア－ASEANフォーラムの開幕初日 - Sputnik 日本, 1920, 27.11.2024
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クアラルンプールで開幕のロシア－ASEAＮフォーラムの幕裏からスプートニク特派員が報道。
ロスコングレス基金が組織する国際ビジネスフォーラム「可能性の世界 ロシア－ASEAN」は11月26‐27日に開催。
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