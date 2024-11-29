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みなさんは生活費、足りていますか？
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スプートニク特派員は日々の生活費について東京在住者にインタビュー。どんな支出が最もキビシイかをうかがった。 2024年11月29日, Sputnik 日本
2024-11-29T09:18+0900
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2024-11-29T12:43+0900
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また、日本政府による賃上げに向けた動きについて、期待できるかどうかも確認した。ほとんどの方は勤務時間に比べて給与が低いと考えている様子。
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みなさんは生活費、足りていますか？
2024年11月29日, 09:18 (更新: 2024年11月29日, 12:43)
スプートニク特派員は日々の生活費について東京在住者にインタビュー。どんな支出が最もキビシイかをうかがった。
また、日本政府による賃上げに向けた動きについて、期待できるかどうかも確認した。
ほとんどの方は勤務時間に比べて給与が低いと考えている様子。