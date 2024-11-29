https://sputniknews.jp/20241129/19366803.html
ダブルスタンダードの西側、都合の悪い情報源を排除＝露外相
ダブルスタンダードの西側、都合の悪い情報源を排除＝露外相
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ロシアのラブロフ外相は29日、ウクライナ情勢に関する各国駐露大使との会合で、西側メディアの目的は「人々から代替となる情報源を奪うことだ」と指摘した。 2024年11月29日, Sputnik 日本
2024-11-29T20:47+0900
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また、言論の自由を標榜する西側諸国のダブルスタンダードによって、スプートニクを含む露メディアが攻撃の対象となっていると加えた。
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ダブルスタンダードの西側、都合の悪い情報源を排除＝露外相
ロシアのラブロフ外相は29日、ウクライナ情勢に関する各国駐露大使との会合で、西側メディアの目的は「人々から代替となる情報源を奪うことだ」と指摘した。
また、言論の自由を標榜する西側諸国のダブルスタンダードによって、スプートニクを含む露メディアが攻撃の対象となっていると加えた。