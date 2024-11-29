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ロシアと北朝鮮は良き隣人であり、長年の友人＝露国防相
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ロシアと北朝鮮は良き隣人であり、長年の友人である。ロシアのアンドレイ・ベロウソフ国防相が、平壌で北朝鮮の努光鉄（ノ・グァンチョル）国防相との会談の中でこのように述べた。 2024年11月29日, Sputnik 日本
2024-11-29T23:04+0900
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ベロウソフ国防相はまた、露朝間で署名された包括的戦略的パートナーシップ協定は、北東アジアにおける新たな戦争のリスクを軽減することを目的としていると述べた。
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ロシアと北朝鮮は良き隣人であり、長年の友人である。ロシアのアンドレイ・ベロウソフ国防相が、平壌で北朝鮮の努光鉄（ノ・グァンチョル）国防相との会談の中でこのように述べた。
ベロウソフ国防相はまた、露朝間で署名された包括的戦略的パートナーシップ協定は、北東アジアにおける新たな戦争のリスクを軽減することを目的としていると述べた。