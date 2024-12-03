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万博警備費、55億円増
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日本メディアによると、当初199億円とされていた大阪万博の警備関連費が、55億円増え、約255億円となる見込みになった。 2024年12月3日, Sputnik 日本
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万博警備費、55億円増
2024年12月3日, 16:41
万博警備費、55億円増
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日本メディアによると、当初199億円とされていた大阪万博の警備関連費が、55億円増え、約255億円となる見込みになった。
伊東万博相は「各国の政府要人が相当数来る見込みになったため」と説明している。
また、40億円としていた万博宣伝費用についても、追加で29億円が補正予算案に盛り込まれた。
万博をめぐってはこれまでに、当初1250億円と見込んでいた会場建設費が2350億円にまで膨らんでいた。
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