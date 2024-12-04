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国民民主党の玉木代表、不倫報道受けを役職停止3か月の方向で調整
国民民主党の玉木代表、不倫報道受けを役職停止3か月の方向で調整
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国民民主党は、女性との不倫関係を報じられた玉木代表について、役職停止3か月とする方向で調整を進めている。 2024年12月4日, Sputnik 日本
2024-12-04T12:03+0900
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玉木氏は2018年の結党以来、トップを務め続けた。10月の衆院選では、大規模減税案「年収103万円の壁」引き上げの公約を原動力に議席を4倍増させた。
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国民民主党の玉木代表、不倫報道受けを役職停止3か月の方向で調整
2024年12月4日, 12:03 (更新: 2024年12月4日, 13:30)
国民民主党は、女性との不倫関係を報じられた玉木代表について、役職停止3か月とする方向で調整を進めている。
玉木氏は2018年の結党以来、トップを務め続けた。10月の衆院選では、大規模減税案「年収103万円の壁」引き上げの公約を原動力に議席を4倍増させた。