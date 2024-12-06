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ラブロフ外相、カールソン氏の取材でウクライナ紛争の平和的解決を説く
ラブロフ外相、カールソン氏の取材でウクライナ紛争の平和的解決を説く
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ラブロフ外相はタッカー・カールソン氏の取材に応じた中で、ウクライナ紛争を平和的に解決する上でロシア側が重視する条件を指摘した。 2024年12月6日, Sputnik 日本
2024-12-06T10:26+0900
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また、ロシアに対する制裁解除が交渉開始の条件になり得ない理由も説明した。
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ラブロフ外相、カールソン氏の取材でウクライナ紛争の平和的解決を説く
2024年12月6日, 10:26 (更新: 2024年12月6日, 13:25)
ラブロフ外相はタッカー・カールソン氏の取材に応じた中で、ウクライナ紛争を平和的に解決する上でロシア側が重視する条件を指摘した。
また、ロシアに対する制裁解除が交渉開始の条件になり得ない理由も説明した。