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特別軍事作戦 12月7日の概要 露国防省
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2024年12月7日, Sputnik 日本
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特別軍事作戦 12月7日の概要 露国防省
2024年12月7日, 22:58
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ロシア軍はドネツク人民共和国のベレストキ居住区を掌握した。
ウクライナ軍は過去24時間で最大で1340人の兵力を失った。
ロシア防空システムは、ウクライナ軍のドローン26機を撃墜した。
ロシア軍はウクライナの防衛産業を支えるエネルギーインフラを攻撃した。
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