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「弾劾案、否決見通し」と韓国報道 与党がほぼ全員退席で

「弾劾案、否決見通し」と韓国報道 与党がほぼ全員退席で

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韓国議会では7日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾訴追案の採決を前に、1人を除く与党議員が退席し、否決される見通しとなった。韓国の各メディアが伝えた。 2024年12月7日, Sputnik 日本

2024-12-07T18:16+0900

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弾劾訴追案の可決には在籍議員の3分の2、つまり200人の賛成が必要。現状で与党は108人中、107人が退席。誰も戻らず棄権すれば、議場に残る野党議員らが全員賛成しても規定数に届かず否決される。

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