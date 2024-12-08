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米国、ウクライナへの新たな「駆け込み軍事支援」 9億8800万ドル相当

米国、ウクライナへの新たな「駆け込み軍事支援」 9億8800万ドル相当

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米国防総省は7日、新たな武器購入プログラムの一環として、ウクライナに9億8800万ドル（約1480億円）の追加軍事支援パッケージを拠出したと発表した。 2024年12月8日, Sputnik 日本

2024-12-08T10:46+0900

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今回の支援は、米国防総省の備蓄から装備品を直接提供するのではなく、ウクライナ安全保障支援イニシアチブ（USAI）の一環として割り当てられる。同省によると、新たな軍事支援パッケージには、高機動ロケット砲システム「ハイマース」用ロケット弾や無人機のほか、大砲、戦車、装甲車両の修理・メンテナンス用の装備品やスペアパーツが含まれるという。オースティン米国防長官は、米国からの620億ドルを含め、同盟国からウクライナへの軍事支援総額が1190億ドルを超えたと述べた。トランプ次期大統領は、際限のない武器供与に消極的な立場を示している。一方、バイデン政権は、1月20日のトランプ氏就任を前に、ウクライナへの支援を駆け込みで進めている。

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