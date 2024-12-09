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アサド政権崩壊のシリア、民族自決の時＝国連事務総長

アサド政権崩壊のシリア、民族自決の時＝国連事務総長

Sputnik 日本

政権交代によりシリア国民は安定した平和な未来を築く歴史的機会を得た。国連のグテーレス事務総長は声明で次のように述べた。 2024年12月9日, Sputnik 日本

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「シリアの将来はこの国の国民が決定しなければならない。私の特使はこの方向で国民と協力する」さらに権力の移行を包括的なものとし、あらゆるシリア人の正当な願望を保証するには、国際社会の支援が必要だとし、シリアの主権、統一、独立、領土保全回復に向けて協力する必要性を呼びかけた。

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