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イスラエル軍がシリアへの地上侵攻を開始
イスラエル軍がシリアへの地上侵攻を開始
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イスラエル軍は実効支配するゴラン高原に反体制派の武装組織が展開する可能性があるとし、シリア領への本格的な地上作戦を開始した。イスラエルによるシリアへの地上作戦は1973年以来、初めて。 2024年12月9日, Sputnik 日本
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イスラエル軍は敵国イランなどの研究施設があるとし、シリア各地を空爆しているほか、ゴラン高原の非武装地域を突破し、シリア領への本格的な地上作戦を開始した。ネタニヤフ首相はアサド政権の転覆により、シリアとの非武装地帯を定めた1973年の停戦合意は意味を失ったとし、シリア軍が管理していた非武装地域の制圧を軍に命じた。
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イスラエル軍がシリアへの地上侵攻を開始
2024年12月9日, 11:11 (更新: 2024年12月9日, 13:26)
イスラエル軍は実効支配するゴラン高原に反体制派の武装組織が展開する可能性があるとし、シリア領への本格的な地上作戦を開始した。イスラエルによるシリアへの地上作戦は1973年以来、初めて。
イスラエル軍は敵国イランなどの研究施設があるとし、シリア各地を空爆しているほか、ゴラン高原の非武装地域を突破し、シリア領への本格的な地上作戦を開始した。
ネタニヤフ首相はアサド政権の転覆により、シリアとの非武装地帯を定めた1973年の停戦合意は意味を失ったとし、シリア軍が管理していた非武装地域の制圧を軍に命じた。