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米タイム誌の2024年「パーソン・オブ・ザ・イヤー」は誰に？
米タイム誌の2024年「パーソン・オブ・ザ・イヤー」は誰に？
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「今年の人」のショートリストに現時点で、米大統領選挙を勝ち抜いたドナルド・トランプ氏、同氏と同盟を組む企業家のイーロン・マスク氏、Meta社の創設者マーク・ザッカーバーグ氏、トランプ氏と選挙戦を争ったカマラ・ハリス氏が挙げられた。NBCニュースが報じた。 2024年12月10日, Sputnik 日本
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NBC報道によれば、このほかにも英国王室のキャサリン妃、イスラエルのネタニヤフ首相、米連邦準備制度のジョージ・パウエル理事会議長、コメディアンのジョー・ローガン氏、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領かユリヤ・ナワリナヤ（ロシアのテロリスト、急進主義者のリスト入り）も候補者リストに列挙されている。NBCによれば、タイム誌の「パーソン・オブ・ザ・イヤー」の発表は12月12日に行われる。
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米タイム誌の2024年「パーソン・オブ・ザ・イヤー」は誰に？
2024年12月10日, 01:15 (更新: 2024年12月10日, 05:16)
「今年の人」のショートリストに現時点で、米大統領選挙を勝ち抜いたドナルド・トランプ氏、同氏と同盟を組む企業家のイーロン・マスク氏、Meta社の創設者マーク・ザッカーバーグ氏、トランプ氏と選挙戦を争ったカマラ・ハリス氏が挙げられた。NBCニュースが報じた。
NBC報道によれば、このほかにも英国王室のキャサリン妃、イスラエルのネタニヤフ首相、米連邦準備制度のジョージ・パウエル理事会議長、コメディアンのジョー・ローガン氏、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領かユリヤ・ナワリナヤ（ロシアのテロリスト、急進主義者のリスト入り）も候補者リストに列挙されている。
NBCによれば、タイム誌の「パーソン・オブ・ザ・イヤー」の発表は12月12日に行われる。