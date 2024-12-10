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米タイム誌の2024年「パーソン・オブ・ザ・イヤー」は誰に？　
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「今年の人」のショートリストに現時点で、米大統領選挙を勝ち抜いたドナルド・トランプ氏、同氏と同盟を組む企業家のイーロン・マスク氏、Meta社の創設者マーク・ザッカーバーグ氏、トランプ氏と選挙戦を争ったカマラ・ハリス氏が挙げられた。NBCニュースが報じた。 2024年12月10日, Sputnik 日本
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NBC報道によれば、このほかにも英国王室のキャサリン妃、イスラエルのネタニヤフ首相、米連邦準備制度のジョージ・パウエル理事会議長、コメディアンのジョー・ローガン氏、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領かユリヤ・ナワリナヤ（ロシアのテロリスト、急進主義者のリスト入り）も候補者リストに列挙されている。NBCによれば、タイム誌の「パーソン・オブ・ザ・イヤー」の発表は12月12日に行われる。
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米タイム誌の2024年「パーソン・オブ・ザ・イヤー」は誰に？　

2024年12月10日, 01:15 (更新: 2024年12月10日, 05:16)
© AP Photo / Charles Rex ArbogastThis combination of photos shows Vice President Kamala Harris, left, on Aug. 7, 2024 and Republican presidential candidate former President Donald Trump on July 31, 2024. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)
This combination of photos shows Vice President Kamala Harris, left, on Aug. 7, 2024 and Republican presidential candidate former President Donald Trump on July 31, 2024. (AP Photo/Charles Rex Arbogast) - Sputnik 日本, 1920, 10.12.2024
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「今年の人」のショートリストに現時点で、米大統領選挙を勝ち抜いたドナルド・トランプ氏、同氏と同盟を組む企業家のイーロン・マスク氏、Meta社の創設者マーク・ザッカーバーグ氏、トランプ氏と選挙戦を争ったカマラ・ハリス氏が挙げられた。NBCニュースが報じた。
NBC報道によれば、このほかにも英国王室のキャサリン妃、イスラエルのネタニヤフ首相、米連邦準備制度のジョージ・パウエル理事会議長、コメディアンのジョー・ローガン氏、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領かユリヤ・ナワリナヤ（ロシアのテロリスト、急進主義者のリスト入り）も候補者リストに列挙されている。
NBCによれば、タイム誌の「パーソン・オブ・ザ・イヤー」の発表は12月12日に行われる。
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