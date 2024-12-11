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ロシアはシリアの複数勢力と接触＝ザハロワ報道官
ロシアはシリアの複数勢力と接触＝ザハロワ報道官
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ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、スプートニクに対し、シリア情勢についてコメントした。 2024年12月11日, Sputnik 日本
2024-12-11T20:35+0900
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また、ロシア政府はシリアにある複数の勢力とコンタクトを取っていると明かし、最重要事項である在留ロシア人の保護に努めるとした。
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ロシアはシリアの複数勢力と接触＝ザハロワ報道官
ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、スプートニクに対し、シリア情勢についてコメントした。
「シリア情勢はドラマチックに動いている。重要なのは『劇的』から完全に『悲劇的』な状態にならないことだ。なぜなら、悲劇は各勢力の死傷者ですでにいっぱいだからだ」
また、ロシア政府はシリアにある複数の勢力とコンタクトを取っていると明かし、最重要事項である在留ロシア人の保護に努めるとした。