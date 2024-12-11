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IAEAの車両攻撃を断固非難＝露外務省

IAEAの車両攻撃を断固非難＝露外務省

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ロシア外務省は11日、ザポロジエ原発に向かっていた国際原子力機関（IAEA）の車両がドローン攻撃を受けた問題で、攻撃はウクライナ軍が行ったとして非難する声明を発表した。 2024年12月11日, Sputnik 日本

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声明によると現地時間10日午後3時ごろ、IAEA職員をザポロジエ原発に移送するため走行していた自動車が、ウクライナ軍占領下の地域でドローン攻撃を受けた。けが人はなかった。午後4時37分ごろには、IAEA職員を前線近くのカメンスコエ村まで届け、帰る途中だったロシアの車列も攻撃された。露外務省は「ウクライナが主導して招集された12日のIAEA臨時総会を前にした明らかな挑発行為だ」と指摘。また、米国や英国、その同盟国に対し「ゼレンスキー政権の支援をやめ、こうした挑発行為の責任を問うべきだ」と呼びかけた。

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