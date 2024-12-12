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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20241212/atacms6-19409618.html
宇、ミサイル「ATACMS」6発でタガンログの飛行場を攻撃＝露国防省
宇、ミサイル「ATACMS」6発でタガンログの飛行場を攻撃＝露国防省
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11日午前、ウクライナ軍が米国製の弾道ミサイル「ATACMS（エイタクムス）」6発を使ってロシア南部ロストフ州のタガンログにある軍用飛行場を攻撃した。ロシア国防省が発表した。 2024年12月12日, Sputnik 日本
2024-12-12T00:35+0900
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同省によると、ミサイル2発は防空システム 「パーンツィリ」によって撃墜され、残り4発は電子戦システムによって妨害された。人員の中に負傷者が出たが、損傷はなかった。ロシア国防省は、西側諸国から供与された長距離兵器を使用したウクライナの攻撃にはしかるべき報復措置が講じられると強調した。
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宇、ミサイル「ATACMS」6発でタガンログの飛行場を攻撃＝露国防省

2024年12月12日, 00:35
© Sputnik / メディアバンクへ移行ATACMS（エイタクムス）
ATACMS（エイタクムス） - Sputnik 日本, 1920, 12.12.2024
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11日午前、ウクライナ軍が米国製の弾道ミサイル「ATACMS（エイタクムス）」6発を使ってロシア南部ロストフ州のタガンログにある軍用飛行場を攻撃した。ロシア国防省が発表した。
同省によると、ミサイル2発は防空システム 「パーンツィリ」によって撃墜され、残り4発は電子戦システムによって妨害された。人員の中に負傷者が出たが、損傷はなかった。
ロシア国防省は、西側諸国から供与された長距離兵器を使用したウクライナの攻撃にはしかるべき報復措置が講じられると強調した。
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