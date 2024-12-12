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宇、ミサイル「ATACMS」6発でタガンログの飛行場を攻撃＝露国防省
宇、ミサイル「ATACMS」6発でタガンログの飛行場を攻撃＝露国防省
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11日午前、ウクライナ軍が米国製の弾道ミサイル「ATACMS（エイタクムス）」6発を使ってロシア南部ロストフ州のタガンログにある軍用飛行場を攻撃した。ロシア国防省が発表した。 2024年12月12日, Sputnik 日本
2024-12-12T00:35+0900
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同省によると、ミサイル2発は防空システム 「パーンツィリ」によって撃墜され、残り4発は電子戦システムによって妨害された。人員の中に負傷者が出たが、損傷はなかった。ロシア国防省は、西側諸国から供与された長距離兵器を使用したウクライナの攻撃にはしかるべき報復措置が講じられると強調した。
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宇、ミサイル「ATACMS」6発でタガンログの飛行場を攻撃＝露国防省
11日午前、ウクライナ軍が米国製の弾道ミサイル「ATACMS（エイタクムス）」6発を使ってロシア南部ロストフ州のタガンログにある軍用飛行場を攻撃した。ロシア国防省が発表した。
同省によると、ミサイル2発は防空システム 「パーンツィリ」によって撃墜され、残り4発は電子戦システムによって妨害された。人員の中に負傷者が出たが、損傷はなかった。
ロシア国防省は、西側諸国から供与された長距離兵器を使用したウクライナの攻撃にはしかるべき報復措置が講じられると強調した。