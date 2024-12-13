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米国務省が宇への追加軍事支援を発表、「宇支援で米国の兵器製造に投資が集中」
米国務省が宇への追加軍事支援を発表、「宇支援で米国の兵器製造に投資が集中」
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米国はウクライナに追加の軍事援助として5億ドルを提供する。ブリンケン国務長官が発表した。 2024年12月13日, Sputnik 日本
2024-12-13T09:47+0900
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ヴェルマ国務次官（管理・資源担当）がワシントンの戦略国際問題研究所（CSIS）で語ったところによると、ウクライナへの軍事支援により、米国では国内31州で兵器生産ラインに投資することが可能になったという。これにより米国は榴弾砲、歩兵戦闘車、弾薬などの兵器製造を近代化することに成功したとのこと。
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米国務省が宇への追加軍事支援を発表、「宇支援で米国の兵器製造に投資が集中」
2024年12月13日, 09:47 (更新: 2024年12月13日, 13:09)
米国はウクライナに追加の軍事援助として5億ドルを提供する。ブリンケン国務長官が発表した。
ヴェルマ国務次官（管理・資源担当）がワシントンの戦略国際問題研究所（CSIS）で語ったところによると、ウクライナへの軍事支援により、米国では国内31州で兵器生産ラインに投資することが可能になったという。これにより米国は榴弾砲、歩兵戦闘車、弾薬などの兵器製造を近代化することに成功したとのこと。