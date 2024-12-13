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イスラエル軍、政権崩壊のシリア南部を占領
イスラエル軍、政権崩壊のシリア南部を占領
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イスラエル軍はアサド政権が崩壊したシリアで非軍事化作戦を粛々と継続している。南部の集落に戦車を進め、イスラエルの国旗を掲げる様子が確認できる。 2024年12月13日, Sputnik 日本
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また、シリア空軍の戦闘機や防空システムを精密攻撃で破壊する様子も確認できる。 先にイスラエル軍は非武装地域のゴラン高原を突破し、シリアの首都ダマスカスへ地上部隊を進めていた。
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イスラエル軍、政権崩壊のシリア南部を占領
2024年12月13日, 10:47 (更新: 2024年12月13日, 13:11)
イスラエル軍はアサド政権が崩壊したシリアで非軍事化作戦を粛々と継続している。南部の集落に戦車を進め、イスラエルの国旗を掲げる様子が確認できる。
また、シリア空軍の戦闘機や防空システムを精密攻撃で破壊する様子も確認できる。
先にイスラエル軍は非武装地域のゴラン高原を突破し、シリアの首都ダマスカスへ地上部隊を進めていた。