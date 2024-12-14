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特別軍事作戦 12月7日～13日の概要 露国防省
特別軍事作戦 12月7日～13日の概要 露国防省
Sputnik 日本
ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する週報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2024年12月14日, Sputnik 日本
2024-12-14T03:29+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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特別軍事作戦 12月7日～13日の概要 露国防省
ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する週報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ロシア軍は、同国南部タガンログへの最近の攻撃に対する報復として、ウクライナの軍産複合体の活動を支える同国の燃料・エネルギー施設に対して大規模な攻撃を実施した。目的は達成され、すべての施設が破壊された。
ウクライナ軍の過去1週間の人的損失は最大1万2090人。
ロシア軍は過去1週間にウクライナの軍産複合体の施設やウクライナ軍の滞在場所に対して高精度武器と無人機を用いた集中攻撃を15回実施した。