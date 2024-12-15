https://sputniknews.jp/20241215/19419567.html

特別軍事作戦域で死亡のジャーナリストを追悼 モスクワ

特別軍事作戦域で死亡のジャーナリストを追悼 モスクワ

Sputnik 日本

12月15日、モスクワで統一ロシア若き親衛隊の活動家300人以上が集まり、特別軍事作戦など、戦地で命を落としたジャーナリストらの記憶を刻む集会を行った。追悼の会はメディアグループ「ロシア・セヴォードニャ」（スプートニクの親会社）の建物の前で実施された。 2024年12月15日, Sputnik 日本

2024-12-15T23:47+0900

2024-12-15T23:47+0900

2024-12-15T23:48+0900

ロシア

スプートニク

アンドレイ・ステニン

モスクワ

国際

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0c/0f/19419066_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_38e4fe11e5605ef15aab64bea942725f.jpg

社の玄関脇に設置された、スプートニク従軍記者のロスチスラフ・ジュラヴリョフ氏、「ロシア・セヴォードニャ」の特別戦争カメラマンだったアンドレイ・ステニン氏の記念プレートに集まった人々が次々と献花した。

モスクワ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア, スプートニク, アンドレイ・ステニン, モスクワ, 国際