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特別軍事作戦域で死亡のジャーナリストを追悼 モスクワ
特別軍事作戦域で死亡のジャーナリストを追悼 モスクワ
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12月15日、モスクワで統一ロシア若き親衛隊の活動家300人以上が集まり、特別軍事作戦など、戦地で命を落としたジャーナリストらの記憶を刻む集会を行った。追悼の会はメディアグループ「ロシア・セヴォードニャ」（スプートニクの親会社）の建物の前で実施された。 2024年12月15日, Sputnik 日本
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社の玄関脇に設置された、スプートニク従軍記者のロスチスラフ・ジュラヴリョフ氏、「ロシア・セヴォードニャ」の特別戦争カメラマンだったアンドレイ・ステニン氏の記念プレートに集まった人々が次々と献花した。
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特別軍事作戦域で死亡のジャーナリストを追悼 モスクワ
2024年12月15日, 23:47 (更新: 2024年12月15日, 23:48)
12月15日、モスクワで統一ロシア若き親衛隊の活動家300人以上が集まり、特別軍事作戦など、戦地で命を落としたジャーナリストらの記憶を刻む集会を行った。追悼の会はメディアグループ「ロシア・セヴォードニャ」（スプートニクの親会社）の建物の前で実施された。
社の玄関脇に設置された、スプートニク従軍記者のロスチスラフ・ジュラヴリョフ氏、「ロシア・セヴォードニャ」の特別戦争カメラマンだったアンドレイ・ステニン氏の記念プレートに集まった人々が次々と献花した。
「今日、私たちは真の英雄たちを追悼しています。彼らは自分の命を犠牲にし、私たちに信頼できる情報を伝え、特別軍事作戦地域をはじめとする戦地で起きている、真実を守ったのです」統一ロシア若き親衛隊のアントン・デミドフ会長はこう述べた。
職務遂行中に命を落とした ジャーナリストを追悼する日は1991年、ロシア・ジャーナリスト連盟によって12月15日と制定された。毎年、この日に慰霊の集会が行われている。